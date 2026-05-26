Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DSI Bakal Gantikan Bea Cukai? Ini Kata Purbaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |20:21 WIB
DSI Bakal Gantikan Bea Cukai? Ini Kata Purbaya
DSI Bakal Gantikan Bea Cukai? Ini Kata Purbaya (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kabar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menggantikan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya memastikan, DSI tidak akan mengubah peran Ditjen Bea Cukai.

Purbaya juga menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan fungsi pengawasan ekspor kepada PT DSI.

“Ya tetap seperti biasa. Bedanya apa memang? Kan itu pelaporan segala macam, nanti dia (DSI) yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang periksa Bea Cukai. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah justru tengah berupaya memperkuat peran Bea Cukai. Meski demikian, Presiden Prabowo sudah memberi sinyal evaluasi terhadap kinerja Bea Cukai, sehingga perbaikan tetap akan dilakukan, termasuk terhadap jajaran pimpinan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Masih sama (peran Bea Cukai), tetapi akan diperbaiki lagi. Kalau enggak becus, katanya kepalanya mesti dicopot, kan itu," ucap Purbaya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan usulan mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sebelumnya tidak menggeser fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi.

Luhut usai menghadiri ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta, Senin (25/6), mengusulkan kepada Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani agar memanfaatkan platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220843/menkeu_purbaya-eZgT_large.jpg
Purbaya Tunda Insentif Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220660/purbaya-TGzu_large.jpg
Purbaya Perpanjang Bea Masuk Safeguard Gorden dan Tirai Impor hingga 2028, Cek Tarifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220299/prabowo-02CR_large.jpg
4 Fakta Prabowo Minta Dirjen Bea Cukai Diganti, Purbaya Ikut Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219853/menkeu_purbaya-lVco_large.jpg
Lapor Prabowo, Purbaya Sebut 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219667/menkeu_purbaya-eMKR_large.jpg
Purbaya Pastikan Tak Ada Pajak Baru di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219536/menkeu_purbaya-1k8U_large.jpg
Purbaya Bantah soal Ada Kuota Pencairan Restitusi Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement