Purbaya Yudhi Salat Idul Adha di Masjid DJP, Kurbankan Dua Sapi

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu mengenakan baju koko cokelat dan celana hitam.

Saat turun dari mobilnya, Purbaya melemparkan senyum kepada awak media dan staf humas Kementerian Keuangan yang menyambutnya. Dia datang bersama istri dan dua anaknya.

"Pak Purbaya kurban sapi?" tanya wartawan.

"Iya, ada dua. Satu di kampung," kata Purbaya seraya memastikan satu sapi lainnya dikurbankan di lingkungan DJP Kementerian Keuangan.

Setelah berjabat tangan dengan sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan, Purbaya bersama keluarga bergegas masuk ke masjid untuk melaksanakan salat.

Adapun sapi yang dikurbankan Purbaya berjenis simental cross, yakni ras sapi hasil kawin silang antara sapi simental dan jenis sapi lokal lainnya. Sapi milik Purbaya yang siap dikurbankan memiliki bobot 868 kilogram.

Dalam agenda salat Idul Adha di Masjid DJP tersebut, tampak hadir Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Keduanya kompak mengenakan atasan koko.

(Feby Novalius)

