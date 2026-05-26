Mengintip Kekayaan Irfan Hakim, Artis yang Banjir Orderan Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2026

Yang menjadi sorotan pada setiap perayaan Idul Adha tentu sapi-sapi milik Irfan Hakim. Pasalnya, sapi-sapi yang dimilikinya memiliki bobot besar, sehat, dan dirawat dengan baik oleh Irfan Hakim beserta timnya.

Oleh karena itu, banyak masyarakat yang ingin membeli sapi milik Irfan Hakim untuk dijadikan hewan kurban pada Idul Adha.

Bahkan pada Idul Adha tahun ini, Irfan Hakim kebanjiran orderan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto hingga Letkol Teddy Wijaya.

“Alhamdulillah, tahun ini ramai orderannya. Presiden Prabowo bahkan menitipkan kerbau India miliknya di tempat saya,” ujar sang presenter saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 24 Mei 2026.

Tak hanya para pejabat negara, sejumlah artis seperti Maia Estianty hingga Raffi Ahmad juga memercayakan hewan kurban mereka kepada Irfan Hakim. Mereka mengaku puas dengan kualitas hewan kurban dan pelayanan yang diberikan tahun lalu.