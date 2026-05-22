MNC Finance dan 10 Mitra Salurkan Hewan Kurban di Idul Adha 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |18:10 WIB
MNC Finance bersama 10 perusahaan mitra menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat. (Foto: Okezone.com/MNC)
JAKARTA – MNC Finance bersama 10 perusahaan mitra menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat dalam semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026. Kegiatan ini juga menjadi bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan kolaborasi antara MNC Finance dengan sejumlah mitra perusahaan dan rekanan, yaitu Notaris Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris Farina SP. Soeleiman, S.H., M.Kn., PT Delima Sejahtera Bersama, PT Kirana Swasti Parama, Bank BJB Cabang Daan Mogot, PT BNI Multifinance, PT Rinjani Golden Persada, PT Sinarmas Asuransi Syariah, PT JBA Indonesia, dan PT Asuransi Takaful Umum.

Dalam kegiatan tersebut, total hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 4 ekor sapi dan 6 ekor domba, yang didistribusikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan di sekitar lingkungan perusahaan.

Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dan kebersamaan dengan para mitra perusahaan. Momentum Idul Adha juga diharapkan menjadi pengingat akan pentingnya nilai kepedulian, gotong royong, dan berbagi kepada sesama.

“Melalui kegiatan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat tali silaturahmi bersama masyarakat serta para mitra perusahaan yang selama ini telah mendukung perjalanan bisnis MNC Finance. Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian ini dapat terus terjaga dan memberikan manfaat yang luas,” ujar Gabriel Mahjudin, Jumat (22/5/2026).

Penyaluran hewan kurban ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi positif antara perusahaan pembiayaan, institusi keuangan, dan para mitra strategis dalam menghadirkan kontribusi sosial yang berdampak bagi masyarakat.

Ke depan, MNC Finance berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai kegiatan sosial dan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.

(Feby Novalius)

