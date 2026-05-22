Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Finance Gelar Agent Gathering Bersama CarDekho Group, Upaya Peningkatan Target Penjualan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |14:01 WIB
MNC Finance Gelar Agent Gathering Bersama CarDekho Group, Upaya Peningkatan Target Penjualan
MNC Finance Gelar Agent Gathering Bersama CarDekho Group, Upaya Peningkatan Target Penjualan
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjualan serta memperkuat jaringan pemasaran, MNC Finance menggelar kegiatan Agent Gathering bersama CarDekho Group di Lume Coffee Jakarta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempererat sinergi dengan mitra bisnis sekaligus meningkatkan produktivitas jaringan agen dalam menghadapi pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan yang semakin kompetitif. Acara dihadiri oleh beberapa aggregator seperti Oto.com, Danafin, OtoG (Genta), Favorite.id, Empower.id, Turbo, Prima, dan Goona.

Presiden Direktur Gabriel Mahjudin menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat dengan mitra strategis menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan.

“Melalui Agent Gathering ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh mitra dan agen agar dapat bergerak bersama mencapai target penjualan yang lebih optimal. Kami percaya bahwa sinergi, inovasi, dan konsistensi dalam memperluas jaringan akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Gabriel Mahjudin.

Dia menambahkan bahwa MNC Finance akan terus menghadirkan berbagai program penjualan, dukungan operasional, serta pengembangan sistem yang adaptif guna membantu para agen meningkatkan performa dan kualitas layanan kepada konsumen.

Sementara itu, pihak CarDekho Group menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang melalui strategi pemasaran yang inovatif dan efektif.

“Kami melihat kolaborasi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan penjualan kendaraan dan pembiayaan di Indonesia. Melalui sinergi yang kuat, kami berharap dapat memberikan kemudahan akses serta pengalaman terbaik bagi konsumen maupun jaringan agen,” ujar Regional Business Head Danafin Benajati Munggaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219297/mnc_finance-g3to_large.jpg
MNC Finance Bakal Tindak Tegas Pelanggaran Internal dan Eksternal dalam Proses Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218130/mnc_finance-xFVB_large.jpg
Debitur Dilarang Alihkan Jaminan Kredit, Bisa Diganjar Sanksi Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217338/mnc_finance-qjXY_large.png
MNC Finance Dorong Literasi Keuangan Pelaku Usaha melalui Program Gali Cuan Bersama GC Farm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200130/mnc_finance-TMu6_large.png
Durian Vaganza Berarti Bagi Mitra Kerja, dari Asuransi sampai Agregator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200121/mnc_finance-LGkA_large.png
Pererat Relasi Bisnis, MNC Finance Kembali Gelar Durian Vaganza 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197175/mnc_finance-KjQS_large.jpg
Raih Penghargaan Agent Award 2026, Agregator Harap Kolaborasi dengan MNC Finance Makin Kuat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement