MNC Finance Gelar Agent Gathering Bersama CarDekho Group, Upaya Peningkatan Target Penjualan

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjualan serta memperkuat jaringan pemasaran, MNC Finance menggelar kegiatan Agent Gathering bersama CarDekho Group di Lume Coffee Jakarta.



Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk mempererat sinergi dengan mitra bisnis sekaligus meningkatkan produktivitas jaringan agen dalam menghadapi pertumbuhan pasar pembiayaan kendaraan yang semakin kompetitif. Acara dihadiri oleh beberapa aggregator seperti Oto.com, Danafin, OtoG (Genta), Favorite.id, Empower.id, Turbo, Prima, dan Goona.



Presiden Direktur Gabriel Mahjudin menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat dengan mitra strategis menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan.



“Melalui Agent Gathering ini, kami ingin membangun komunikasi yang lebih erat dengan seluruh mitra dan agen agar dapat bergerak bersama mencapai target penjualan yang lebih optimal. Kami percaya bahwa sinergi, inovasi, dan konsistensi dalam memperluas jaringan akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Gabriel Mahjudin.



Dia menambahkan bahwa MNC Finance akan terus menghadirkan berbagai program penjualan, dukungan operasional, serta pengembangan sistem yang adaptif guna membantu para agen meningkatkan performa dan kualitas layanan kepada konsumen.



Sementara itu, pihak CarDekho Group menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dan berharap kerja sama ini dapat terus berkembang melalui strategi pemasaran yang inovatif dan efektif.



“Kami melihat kolaborasi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan penjualan kendaraan dan pembiayaan di Indonesia. Melalui sinergi yang kuat, kami berharap dapat memberikan kemudahan akses serta pengalaman terbaik bagi konsumen maupun jaringan agen,” ujar Regional Business Head Danafin Benajati Munggaran.