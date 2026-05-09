MNC Finance Dorong Literasi Keuangan Pelaku Usaha melalui Program Gali Cuan Bersama GC Farm

TANGERANG – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal sekaligus meningkatkan pemahaman literasi keuangan masyarakat, MNC Finance menghadirkan program “Gali Cuan” bersama GC Farm, sebuah destinasi wisata keluarga dan usaha kreatif yang berkembang di wilayah Cisauk, Tangerang.

Program ini menjadi wadah edukasi bagi para pelaku UMKM dan masyarakat untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang sehat, akses pembiayaan yang tepat, hingga strategi pengembangan bisnis berkelanjutan di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis.

GC Farm merupakan usaha milik Gus Choi yang berdiri sejak tahun 2020 dan kini telah berkembang menjadi salah satu destinasi usaha terpadu di kawasan Tangerang. Berlokasi di Jalan Mekarwangi–Dangdang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisauk, Tangerang, GC Farm menghadirkan berbagai layanan mulai dari restoran, area pemancingan, outing anak sekolah, gathering perusahaan, hingga wedding party. Saat ini, usaha tersebut telah memberdayakan sekitar 15 karyawan dari masyarakat sekitar.

Sejak awal berdiri, GC Farm mengusung konsep wisata keluarga dan ruang interaksi komunitas yang nyaman dengan suasana alam terbuka. Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, GC Farm juga aktif mendukung kegiatan edukatif, acara keluarga, hingga aktivitas perusahaan yang mengedepankan kebersamaan dan pengalaman yang berkesan bagi para pengunjung. Dengan perkembangan usaha yang terus meningkat, GC Farm berupaya menjaga kualitas layanan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal.

Melalui program “Gali Cuan”, MNC Finance ingin memberikan wawasan kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan arus kas, perencanaan investasi usaha, serta pemanfaatan fasilitas pembiayaan secara produktif guna mendukung ekspansi bisnis.

“Literasi keuangan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan usaha. MNC Finance berharap program ini dapat membantu para pelaku usaha memahami cara mengelola keuangan dengan lebih baik agar bisnis dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujar perwakilan MNC Finance.