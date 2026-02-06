Advertisement
HOT ISSUE

Pererat Relasi Bisnis, MNC Finance Kembali Gelar Durian Vaganza 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |20:46 WIB
Pererat Relasi Bisnis, MNC Finance Kembali Gelar Durian Vaganza 2026
MNC Finance (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gelaran Durian Vaganza oleh PT MNC Finance dan MNC Leasing terus berlangsung pada 2026. Pesta durian ini digadang-gadang menjadi perekat relasi kerja dengan sejumlah pihak, mulai dari asuransi, perbankan, agensi, notaris hingga mitra agregator.

Tampak sejumlah mitra kerja tak sungkan melahap durian demi durian. Para mitra dan direksi MNC Finance duduk dalam satu meja mencicip durian lokal yang tersaji seraya melempar canda tawa.

"Jadi tujuan kami itu untuk mempererat silaturahmi. Biasanya kan kami berkomunikasi sama mereka tuh lewat telepon, lewat WA, ataupun by email. Nah, kita di awal tahun ini memang kami sengaja mengumpulkan semuanya," kata Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin di acara Durian Vaganza yang berlangsung di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bagi Gabriel, durian menjadi buah universal yang disukai banyak orang. Sehingga itu mengapa Durian Vaganza terus berlangsung lima tahun belakang. 

Sedikitnya ada 6.000 durian dan 600 tamu undangan. Dan dari di balik meja yang dipenuhi durian, relasi kerja bisa dipupuk sejak tahun dimulai.

 

