HOT ISSUE

Raih Penghargaan Agent Award 2026, Agregator Harap Kolaborasi dengan MNC Finance Makin Kuat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |20:24 WIB
JAKARTA - MNC Finance kembali menggelar Agent Award 2026 pada hari ini sebagai bentuk apresiasi kepada para agen dan mitra agregator yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan sepanjang 2025. Ajang penghargaan tahunan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi bisnis di tahun mendatang.

Salah satu penerima penghargaan, PT Taktis Maju Sejahtera, menyampaikan bahwa penghargaan Agent Award 2026 menjadi bukti bahwa kerja sama antara MNC Finance dan agensi berjalan dengan baik. Perusahaan berharap sinergi dengan MNC Finance terus berkembang di tahun 2026.

"Kami senang sekali bisa mendapatkan penghargaan ini. Ini menandakan bahwa kolaborasi antara MNC Finance dan agensi kami, marketing agensi kami itu berjalan dengan baik. Dan semoga harapannya di tahun 2026, kita bisa lebih mengembangkan lagi kolaborasi, agar bisa melompat lebih tinggi lagi," kata CEO Taktis Maju Sejahtera Yanuar Prima Sutrisno di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dia menambahkan, pihaknya berharap hubungan bisnis dengan MNC Finance dapat terus terjaga dan semakin solid ke depan.

"Harapannya agar bisnisnya selalu langgeng. Kita juga selalu langgeng. Kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi biar bisa tumbuh bersama lebih kencang lagi," lanjutnya.

Untuk diketahui, dalam ajang Agent Award 2026, MNC Finance memberikan penghargaan khusus kepada tiga Agregator Sales Terbaik yang dinilai unggul dari sisi pencapaian penyaluran pembiayaan, kualitas portofolio, serta konsistensi dalam mematuhi standar operasional perusahaan.

 

