HOME FINANCE HOT ISSUE

Durian Vaganza Berarti Bagi Mitra Kerja, dari Asuransi sampai Agregator

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:24 WIB
Durian Vaganza Berarti Bagi Mitra Kerja, dari Asuransi sampai Agregator
MNC Finance (Foto: Okezone)
JAKARTA - Durian Vaganza yang digelar PT MNC Finance dan MNC Leasing sangat berarti bagi rekanan bisnis yang selama ini telah membersamai kerja-kerja korporasi. Pesta makan durian bukan dianggap sekadar menyantap manis dan lezatnya si 'raja buah', tapi lebih dari itu: perkuat relasi. 

Tidak terkecuali bagi Direktur Utama PT Sinar Mas Asuransi Syariah, Daniel Armagatlie. Durian Vaganza 2026 menjadi tahun kelimanya. Selama itu, dia telah bolak-balik mencicipi banyak varian durian.

"Ya kami kerja sama dengan MNC sudah sejak lama ya, sudah puluhan tahun sebetulnya. Jadi sejak adanya ini ya pastinya teman-teman pasti semua semakin menanti-nantikan lah," kata Daniel yang bilang sudah menyantap 20 durian di Durian Vaganza MNC Finance di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Daniel, momen makan durian bersama seperti ini bakal lebih memperat relasi bisnis. Sebab, dari tempat Daniel, perlindungan nasabah MNC Finance dan leasing didapat saat mencicil kredit.

"Ya, insyaallah akan pastinya lebih baik ya. Karena kita dengan MNC sendiri sudah kerja sama udah lama sekali. Dan sejauh ini semuanya baik-baik dan bahkan semakin baik," katanya.

"Pesan-pesan untuk MNC, tentunya semakin tahun semakin maju, memberikan kebaikan buat semua rekanan bisnis, nasabah juga," imbuhnya.

Senada, Durian Vaganza dianggap pemantik kerja keras bagi Hendrik Jonathan. Mitra agregator untuk MNC Finance dan leasing ini memaknai kehangatan suasana acara dan lezatnya durian cukup mencerminkan niat baik korporasi dalam menjaga relasinya dengan rekanan.

Hendrik bilang relasi kerjanya dengan MNC Finance ialah menawarkan produk pinjaman kepada calon nasabah potensial, sebelum akhirnya memberikan data nasabah yang tertarik pinjaman kepada korporasi. 

 

