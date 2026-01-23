MNC Finance Gelar Agent Award 2026, 3 Agregator Sales Raih Apresiasi

JAKARTA - MNC Finance kembali menggelar acara Agent Award 2026. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada para agen dan mitra agregator yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan sepanjang 2025.

Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahjudin mengatakan, Agent Award telah memasuki penyelenggaraan kelima dan menjadi agenda tahunan perusahaan untuk memberikan penghargaan sekaligus membangun kompetisi sehat di antara para agregator.

"Ini apresiasi kami terhadap agregator yang sudah mensupport MNC Finance selama 2025. Tujuan utama kami memang memberikan satu kompetisi di antara agregator ini setiap tahunnya. Dan itu kami siapkan juga reward yang cukup menarik buat mereka," kata Gabriel di Jakarta, Jumat (23/1/2026)

Dalam ajang Agent Award 2026, MNC Finance memberikan penghargaan khusus kepada tiga Agregator Sales Terbaik yang dinilai unggul dari sisi pencapaian penyaluran pembiayaan, kualitas portofolio, serta konsistensi dalam mematuhi standar operasional perusahaan.

Tiga agregator yang berhasil meraih penghargaan tersebut adalah PT Taktis Maju Sejahtera, PT Biru Konsultasi Indonesia (Favorite.id), dan PT Carbay Services Indonesia. Para pemenang menerima reward apresiasi atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama 2025.

“Agen dan agregator merupakan mitra penting dalam mendukung ekspansi bisnis MNC Finance. Melalui Agent Award 2026 ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mitra terbaik yang telah tumbuh dan berjuang bersama kami,” lanjutnya.