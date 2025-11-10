Dukung Gerakan Peduli Lingkungan, MNC Finance Serahkan Sampah Anorganik ke Yayasan Bumi Pertiwi Asri

JAKARTA – Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, PT MNC Finance melaksanakan kegiatan penyerahan sampah anorganik perkantoran kepada Yayasan Bumi Pertiwi Asri.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gerakan peduli lingkungan serta implementasi program Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya di pilar environmental.

Sampah anorganik yang dikumpulkan dari area perkantoran MNC Finance diserahkan untuk dikelola secara berkelanjutan.

Hasil dari penjualan sampah tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Bank Sampah Selaras Ecosystem, yang berada di bawah naungan Yayasan Bumi Pertiwi Asri.

Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah sederhana namun berdampak besar terhadap lingkungan.

“Kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari tindakan kecil. Melalui pengelolaan sampah anorganik ini, MNC Finance ingin menginspirasi karyawan dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap praktik bisnis berkelanjutan,” ujar Gabriel Mahjudin.