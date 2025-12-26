Ini Syarat dan Cara Dapatkan Promo Diskon Tarif Listrik Desember 2025 di Gopay, Shopee dan Tokopedia

Ini Syarat dan Cara Dapatkan Promo Diskon Tarif Listrik Desember 2025 di Gopay, Shopee dan Tokopedia (Foto: PLN)

JAKARTA - Ini syarat dan cara dapatkan promo diskon tarif listrik Desember 2025 di Gopay, Shopee dan Tokopedia. Diskon tarif listrik ini kembali diberikan kepada pelanggan, namun berlaku di beberapa aplikasi.

Diskon tarif listrik di beberapa aplikasi seperti Gopay, Shopee dan Tokopedia bisa dalam berbagai bentuk, seperti potongan harga langsung, voucher hingga cashback.

Melalui fitur pembayaran tagihan di masing-masing aplikasi tersebut, pengguna dapat membeli token listrik dengan harga lebih hemat karena ada diskon, namun tentu ada beberapa syarat dan ketentuan berlaku.

Cara Dapatkan Diskon Token Listrik di Gopay:

Ada promo Go Tagihan yang berlaku hingga 1 Januari 2026. Berikut caranya:

- Masuk aplikasi Gojek

- Kemudian pilih menu GoTagihan

- Pilih PLN Token

- Masukkan ID Pelanggan

- Pilih nominal token listrik

- Klik Check promos for this transaction

- Klik promo yang ada

- Bayar sesuai ketentuan