Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Terbitkan Aturan Baru Paylater, Ini Daftar Lengkapnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |05:07 WIB
OJK Terbitkan Aturan Baru Paylater, Ini Daftar Lengkapnya
OJK OJK Terbitkan Aturan Baru Paylater (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL). Aturan ini sebagai upaya mitigasi risiko atas pesatnya perkembangan pembiayaan digital di sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menjelaskan, pengaturan Paylater ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendorong pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan transformasi digital sektor jasa keuangan dan peningkatan inklusi keuangan nasional, dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

POJK 32 Tahun 2025 mengatur bahwa penyelenggaraan BNPL hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Bank umum dapat menyelenggarakan BNPL dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi bank. Sementara itu, perusahaan pembiayaan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum menyelenggarakan layanan BNPL.

Penyelenggaraan BNPL dapat dilakukan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/622/3191770/paylater-9Hoz_large.png
Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190374/ojk-4Csd_large.jpg
Viral Debt Collector Kalibata Dikeroyok hingga Tewas, OJK Perketat Aturan Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189877/ipo_emiten_di_bei-qZYI_large.jpg
OJK Buka Suara soal Belum Ada BUMN IPO Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189797/ojk_optimistis_penghimpunan_dana_di_pasar_modal_akan_meningkat-b1qS_large.jpg
OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Tahun Depan Lebih Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189192/banjir_di_sumatera-fA8H_large.jpg
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement