Ini Arahan Istana soal Pansel Calon Bos OJK, Terima Usulan Nama dari Kemenkeu

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa panitia seleksi (pansel) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dibentuk.

"Kan baru, pembentukan pansel," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pansel OJK

Prasetyo mengungkap pansel sudah menerima beberapa usulan nama calon anggota OJK dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, dirinya masih enggan mengungkapnya.

"Beberapa sudah. Karena itu kan, apa namanya, berasal dari berbagai unsur ya. Ada yang dari Kementerian Keuangan, kami menerima usulan nama-nama untuk menjadi anggota pansel," kata Prasetyo.

Jaga Ekosistem Jasa Keuangan

Prasetyo berharap siapa pun yang terpilih menjadi anggota OJK nantinya diharapkan mampu menjalankan tugas menjaga ekosistem jasa keuangan. Dia pun berharap agar kasus anjloknya bursa saham beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.

"Kedua juga harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita supaya kejadian seperti kemarin, bursa kita ada sedikit masalah itu tidak terulang kembali. Ya harapannya itu," harapnya.