Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |16:44 WIB
Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution 
PT MNC Finance, salah satu perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan di Indonesia, dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan PT Prima Sakti Mulia (Win Solution) (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Finance, salah satu perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan di Indonesia, dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan PT Prima Sakti Mulia (Win Solution). Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil, memberikan solusi keuangan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat.
Kerjasama ini merupakan langkah konkret dari MNC Finance dan Win Solution dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat yang terus meningkat. Melalui kemitraan ini, pelanggan akan mendapatkan layanan unggulan, proses yang lebih efisien, dan fleksibilitas tinggi dalam mengakses produk pembiayaan berbasis jaminan BPKB mobil.

1. Sinergi untuk Pelayanan Terbaik

General Manager marketing MNC Finance Ifan Lengkoan S menyatakan, kemitraan dengan PT Prima Sakti Mulia adalah bagian dari komitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat.
"Dengan pengalaman dan jaringan luas yang dimiliki Win Solution, kami optimis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan serta memberikan layanan terbaik,” kata dia.
Senada dengan itu, Direktur PT Prima Sakti Mulia (Win Solution) Jane, juga menyampaikan, “Kami sangat antusias bekerja sama dengan MNC Finance, perusahaan yang memiliki reputasi kuat di industri pembiayaan. Dengan sinergi ini, kami yakin dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka melalui produk berbasis jaminan BPKB mobil.”

2. Keunggulan Produk

Keunggulan Layanan Pembiayaan Jaminan BPKB Mobil yang ditawarkan MNC Finance dan Win Solution ini diantaranya:
- Proses Cepat dan Mudah: Pengajuan dapat dilakukan dengan persyaratan yang sederhana dan proses yang efisien.
- Bunga Kompetitif: Memberikan suku bunga yang kompetitif sehingga tidak memberatkan pelanggan.
- Fleksibilitas Tenor: Pelanggan dapat memilih tenor pembayaran yang sesuai dengan kemampuan mereka.
- Keamanan Dokumen Terjamin: Jaminan BPKB mobil akan dikelola secara profesional dan aman selama masa pembiayaan.

3. Visi Bersama

Kemitraan strategis ini juga sejalan dengan visi bersama kedua perusahaan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan yang luas, layanan pembiayaan ini diharapkan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal. 
Masyarakat tidak perlu khawatir karena PT MNC Finance adalah bagian dari MNC Group yang telah berdiri selama lebih dari 35 tahun. Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya di Indonesia, MNC Finance menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Demikian juga PT Prima Sakti Mulia (Win Solution) adalah perusahaan yang berfokus pada solusi keuangan yang inovatif, dengan misi memberikan akses layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas dan telah memiliki kredibilitas yang sangat baik. 
MNC Finance dan Win Solution mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan jaminan BPKB mobil ini sebagai solusi keuangan yang andal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan ini, pelanggan dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau mengunjungi situs resmi masing-masing perusahaan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178967/mnc_finance-sOfQ_large.jpg
Perluas Akses Pembiayaan  MNC Finance Tingkatkan Sinergi Strategis Kemitraan Bersama Cardekho Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159900/mnc_leasing_raih_penghargaan-BxN5_large.jpg
MNC Finance Kembali Raih Penghargaan The Excellent Performance Multifinance Company di 21st Infobank Multifinance Appreciation 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124695/mnc_finance-DYQh_large.jpg
MNC Finance Jadi Perusahaan Pembiayaan Terbaik, Raih Penghargaan The Best Digital Brand 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/320/3115240/mnc_finance-Ucbg_large.jpg
MNC Finance Perluas Jaringan Mitra, Kerja Sama dengan Taktis.co.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/622/3104941/mnc_finance-67Ln_large.jpg
MNC Finance dan Performance Digital Indonesia Jalin Kemitraan di Sektor Pembiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/320/3085738/ulang-tahun-ke-35-mnc-finance-bertekad-wujudkan-inspiring-each-other-for-a-better-future-JRDCkh6iQp.jpg
Ulang Tahun ke-35, MNC Finance Bertekad Wujudkan Inspiring Each Other for a Better Future
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement