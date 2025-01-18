Butuh Dana Mendadak? Ada Solusi dari MNC Finance dan Win Solution

JAKARTA - PT MNC Finance, salah satu perusahaan terkemuka di bidang pembiayaan di Indonesia, dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis dengan PT Prima Sakti Mulia (Win Solution). Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pembiayaan dengan jaminan BPKB mobil, memberikan solusi keuangan yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi masyarakat.

Kerjasama ini merupakan langkah konkret dari MNC Finance dan Win Solution dalam menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat yang terus meningkat. Melalui kemitraan ini, pelanggan akan mendapatkan layanan unggulan, proses yang lebih efisien, dan fleksibilitas tinggi dalam mengakses produk pembiayaan berbasis jaminan BPKB mobil.

1. Sinergi untuk Pelayanan Terbaik

General Manager marketing MNC Finance Ifan Lengkoan S menyatakan, kemitraan dengan PT Prima Sakti Mulia adalah bagian dari komitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat.

"Dengan pengalaman dan jaringan luas yang dimiliki Win Solution, kami optimis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan serta memberikan layanan terbaik,” kata dia.

Senada dengan itu, Direktur PT Prima Sakti Mulia (Win Solution) Jane, juga menyampaikan, “Kami sangat antusias bekerja sama dengan MNC Finance, perusahaan yang memiliki reputasi kuat di industri pembiayaan. Dengan sinergi ini, kami yakin dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka melalui produk berbasis jaminan BPKB mobil.”

2. Keunggulan Produk

Keunggulan Layanan Pembiayaan Jaminan BPKB Mobil yang ditawarkan MNC Finance dan Win Solution ini diantaranya:

- Proses Cepat dan Mudah: Pengajuan dapat dilakukan dengan persyaratan yang sederhana dan proses yang efisien.

- Bunga Kompetitif: Memberikan suku bunga yang kompetitif sehingga tidak memberatkan pelanggan.

- Fleksibilitas Tenor: Pelanggan dapat memilih tenor pembayaran yang sesuai dengan kemampuan mereka.

- Keamanan Dokumen Terjamin: Jaminan BPKB mobil akan dikelola secara profesional dan aman selama masa pembiayaan.

3. Visi Bersama

Kemitraan strategis ini juga sejalan dengan visi bersama kedua perusahaan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan yang luas, layanan pembiayaan ini diharapkan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

Masyarakat tidak perlu khawatir karena PT MNC Finance adalah bagian dari MNC Group yang telah berdiri selama lebih dari 35 tahun. Sebagai perusahaan pembiayaan terpercaya di Indonesia, MNC Finance menawarkan berbagai produk pembiayaan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Demikian juga PT Prima Sakti Mulia (Win Solution) adalah perusahaan yang berfokus pada solusi keuangan yang inovatif, dengan misi memberikan akses layanan pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas dan telah memiliki kredibilitas yang sangat baik.

MNC Finance dan Win Solution mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pembiayaan jaminan BPKB mobil ini sebagai solusi keuangan yang andal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan ini, pelanggan dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau mengunjungi situs resmi masing-masing perusahaan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)