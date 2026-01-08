Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Info Resmi BSU 2026 Hanya di bsu.kemnaker.go.id

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |05:05 WIB
Cek Info Resmi BSU 2026 Hanya di bsu.kemnaker.go.id
Cek Info Resmi BSU 2026 Hanya di bsu.kemnaker.go.id. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi Kementerian. Termasuk perkembangan terkait penyaluran BSU 2026, yang bisa dipantau secara resmi melalui kanal-kanal tersebut.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kemnaker mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerugian dan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya: BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194102//bsu-T4xW_large.png
BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194012//bsu-HaXJ_large.jpg
BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193634//bsu-ZNqt_large.jpg
BSU dan Diskon Listrik Ada Lagi Januari 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193530//bsu_pekerja-2Ijv_large.jpg
Berikut Info Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193320//blt-x7tT_large.jpg
Cek Kabar Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192779//bsu-Q3pA_large.jpg
Daftar Bansos yang Resmi Dihapus 2026, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement