Cek Info Resmi BSU 2026 Hanya di bsu.kemnaker.go.id

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi resmi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan akun media sosial resmi Kementerian. Termasuk perkembangan terkait penyaluran BSU 2026, yang bisa dipantau secara resmi melalui kanal-kanal tersebut.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kemnaker mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerugian dan keresahan di tengah masyarakat.

Baca Selengkapnya: BSU 2026 Segera Cair? Kemnaker: Informasi Resmi Disampaikan Melalui bsu.kemnaker.go.id

(Feby Novalius)