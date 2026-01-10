Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2026 Rp600.000 Bakal Cair Lagi? Cek di bsu.kemnaker.go.id

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:22 WIB
BSU 2026 Rp600.000 Bakal Cair Lagi? Cek di bsu.kemnaker.go.id
BSU di 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan buka terkait  pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 tahun 2026. Kabar BSU 2026 Rp600.000 cair beredar di media sosial.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono menjelaskan soal kabar pencairan BSU 2026 Rp600.000 yang tersebar di media sosial.

Dirinya mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program BSU 2026. Dia menyoroti maraknya informasi yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried dalam keterangan resminya.

Faried menjelaskan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan lanjutan terkait penyaluran BSU pada 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3194102/bsu-T4xW_large.png
BSU 2026 Rp600.000 Cair Lagi? Ini Penjelasan Resminya, Cek bsu.kemnaker.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193530/bsu_pekerja-2Ijv_large.jpg
Berikut Info Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193211/diskon_listrik_dan_bsu-h7kB_large.jpeg
Ini Info Terbaru Promo Tarif Diskon Listrik dan BSU BPJS Ketenagakerjaan di Januari 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192439/bsu_di_2026-UJCm_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Apakah Akan Cair Lagi di 2026? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190329/bsu_cair-BSN8_large.jpeg
Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327/bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement