Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia Pemilik Mie Sedaap yang PHK Massal Jelang Lebaran

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:27 WIB
Ini Dia Pemilik Mie Sedaap yang PHK Massal Jelang Lebaran
Ini Dia Pemilik Mie Sedaap yang PHK Massal Jelang Lebaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik Mie Sedaap yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal jelang Lebaran 2026. Ratusan buruh yang bekerja di PT Karunia Alam Segar selaku produsen Mie Sedaap di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dikabarkan telah dirumahkan menjelang bulan Ramadan.

Karunia Alam Segar merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Wings Food. Dalam situs resmi Wings, Mie Sedaap diluncurkan sejak 2003 dan kini memiliki 14 varian rasa yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.

Wings Group didirikan oleh Harjo Sutanto bersama sahabatnya yakni Johannes Ferdinand Katuari. Namun setelah kematian Harjo, Johannes mengambil alih Wings Group bersama sang anak Eddy William Katuari, sehingga pemilik dari Mie Sedaap sekaligus Wings Group saat ini adalah Johannes Ferdinand Katuari. Saat ini bisnis tersebut telah dilanjutkan oleh sang anak Eddy William Katuari.

Penjelasan Karunia Alam Segar

Karunia Alam Segar, produsen Mie Sedaap memberikan penjelasan mengenai PHK di Gresik, Jawa Timur. Dalam keterangannya, manajemen menjelaskan, penyesuaian kapasitas produksi, termasuk jumlah tenaga kerja, disebut sebagai langkah yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Perusahaan menjelaskan kebutuhan tambahan tenaga kerja pada periode tertentu dipenuhi melalui kerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja. Ketika kebutuhan produksi menurun, jumlah tenaga kerja juga disesuaikan kembali sesuai perencanaan operasional.

Kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan momentum tertentu, termasuk Ramadan, melainkan murni berdasarkan dinamika pasar dan kebutuhan produksi.

“Mekanisme ini merupakan praktik umum dalam industri manufaktur dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Human Resources & General Affairs Karunia Alam Segar Peter Sindaru dalam pernyataan resmi dikutip, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/455/3201091/umkm-Qra7_large.jpg
Bangkit dari PHK, Ini Kisah UMKM Binaan BRI Naik Kelas dan Go Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/455/3199720/umkm-JepY_large.jpg
Kisah Teh Herbal Lokal Berawal dari Dapur Kini Tembus Pasar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement