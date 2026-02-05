Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Teh Herbal Lokal Berawal dari Dapur Kini Tembus Pasar Dunia

Nasywa Salsabila , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |07:44 WIB
Kisah Teh Herbal Lokal Berawal dari Dapur Kini Tembus Pasar Dunia
Kisah Teh Herbal Lokal Berawal dari Dapur Kini Tembus Pasar Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Berawal dari dapur rumah saat pandemi Covid-19 di 2020, sebuah racikan herbal sederhana kini beralih menjadi produk kesehatan yang dikirim seluruh Indonesia hingga ke luar negeri. 

Brand minuman herbal Glaranadi bermula dari pengalaman pendirinya Junita Riany yang kala itu tengah mengalami gangguan kesehatan berupa sulit tidur, peradangan, serta emosi yang tidak stabil.

Cerita Awal Mula Bikin Teh Herbal

Awalnya, Junita hanya mencoba membuat sabun dan skincare alami dari bahan herbal. Namun kondisi kesehatannya mendorong ia meracik minuman berbahan chamomile, lavender, hingga spearmint. Racikan tersebut ternyata memberikan efek menenangkan dan membantu tidurnya lebih nyenyak. Dari pengalaman itulah, ia memutuskan menjual produk herbal dalam tea bag.

“Saya mulai dari kebutuhan pribadi. Waktu itu saya mengalami inflamasi dan sulit tidur, lalu saya racik minuman herbal dari bahan yang sama dengan skincare. Ternyata cocok di saya dan justru minuman ini lebih diminati dibandingkan skincare,” ujarnya dalam wawancara langsung di rumah produksi, Tangerang, Rabu (4/2/2026).

Dari hanya lima varian produk di awal, kini Glaranadi memiliki lebih dari 100 SKU, mulai dari minuman herbal, teh hijau dan hitam, hingga produk makanan sehat seperti peanut butter dan almond butter. Produk andalannya antara lain spearmint dan matcha, yang banyak dicari konsumen muda untuk mengatasi jerawat hormonal dan membantu kualitas tidur.

Junita mengembangkan produknya berdasarkan interaksi langsung dengan pembeli. Dia aktif membalas pesan pelanggan di platform Shoope, mendengar keluhan mereka sebagai insight baru baginya, lalu menyesuaikan formulasi produk sesuai kebutuhan.

“Banyak pembeli curhat soal susah tidur, jerawat hormonal, sampai kecemasan. Dari situ saya belajar pola kebutuhan mereka dan mengembangkan produk yang sesuai,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement