Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah

JAKARTA - Di tengah persaingan bisnis online yang semakin ketat, tidak sedikit pelaku usaha yang harus menghadapi tantangan besar hingga akhirnya menyerah. Namun, hal berbeda justru dialami oleh Ayu Rianti, pendiri skincare Ayree by Ayrianti, yang berhasil membalikkan keadaan sulit menjadi peluang.

Memulai usaha dari nol pada tahun 2017 lalu dengan menjual berbagai macam produk anak, seperti flashcard dan legging, dia justru mampu membalikkan keterpurukan menjadi peluang emas hingga berhasil menciptakan sederet produk skincare sendiri dan meraih omzet miliaran rupiah per bulan seperti sekarang.

Ayu membagikan kisah inspiratifnya dalam membangun bisnis online di platform Shopee. Dia mengaku sudah bertekad untuk menjadi pengusaha sukses saat dirinya masih masih bekerja penuh waktu sebagai seorang pegawai bank yang mengurusi nasabah prioritas.

Sambil bekerja, Ayu belajar mengelola toko online secara mandiri, mulai dari foto produk, membungkus, hingga mengirim pesanan. Setelah beberapa kali jatuh bangun dan sempat bangkrut pasca memutuskan resign dari pekerjaannya pada 2018, dia kembali bangkit.

"Perjalanan ini tidak mudah. Karyawan rumah tangga yang membantu sempat keluar mendadak, sementara pesanan sedang banyak. Saya sampai menangis sambil mengemas pesanan sendiri. Tapi dari situ justru usaha kami berkembang pesat. Dan seiring waktu, banyak pelanggan ibu-ibu yang menyarankan agar saya membuat produk skincare," katanya kepada Okezone, Jakarta, Rabu (8/10/2025).