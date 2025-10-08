Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 Oktober 2025 |19:46 WIB
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah persaingan bisnis online yang semakin ketat, tidak sedikit pelaku usaha yang harus menghadapi tantangan besar hingga akhirnya menyerah. Namun, hal berbeda justru dialami oleh Ayu Rianti, pendiri skincare Ayree by Ayrianti, yang berhasil membalikkan keadaan sulit menjadi peluang.

Memulai usaha dari nol pada tahun 2017 lalu dengan menjual berbagai macam produk anak, seperti flashcard dan legging, dia justru mampu membalikkan keterpurukan menjadi peluang emas hingga berhasil menciptakan sederet produk skincare sendiri dan meraih omzet miliaran rupiah per bulan seperti sekarang.

Ayu membagikan kisah inspiratifnya dalam membangun bisnis online di platform Shopee. Dia mengaku sudah bertekad untuk menjadi pengusaha sukses saat dirinya masih masih bekerja penuh waktu sebagai seorang pegawai bank yang mengurusi nasabah prioritas.

Sambil bekerja, Ayu belajar mengelola toko online secara mandiri, mulai dari foto produk, membungkus, hingga mengirim pesanan. Setelah beberapa kali jatuh bangun dan sempat bangkrut pasca memutuskan resign dari pekerjaannya pada 2018, dia kembali bangkit.

"Perjalanan ini tidak mudah. Karyawan rumah tangga yang membantu sempat keluar mendadak, sementara pesanan sedang banyak. Saya sampai menangis sambil mengemas pesanan sendiri. Tapi dari situ justru usaha kami berkembang pesat. Dan seiring waktu, banyak pelanggan ibu-ibu yang menyarankan agar saya membuat produk skincare," katanya kepada Okezone, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement