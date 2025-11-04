Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru

JAKARTA - Masyarakat diajarkan untuk mendapatkan penghasilan dari sampah, yang membuka peluang ekonomi baru. Ini adalah inisiatif yang sangat baik yang menggabungkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

"Ibu-ibu PKK memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan di lingkungannya. Dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan ini, mereka tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” ujar Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasindo (Persero) atau Jasindo Dewi Utari dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dalam kegiatan ini, partisipan dibekali keterampilan teknis dalam budidaya dan pengolahan maggot, termasuk pengembangan produk turunannya seperti maggot basah, maggot kering, kotoran maggot dan bibit maggot. Selain itu, pihaknya juga turut menghadirkan pelatihan digital marketing agar peserta mampu memanfaatkan platform daring dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk lokal.

"Sebagai upaya memberikan dampak yang lebih luas, kami juga memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik. Ibu-ibu diajarkan cara mengubah limbah plastik menjadi produk kreatif dan bernilai jual seperti tas belanja ramah lingkungan, hiasan bunga, aksesori, dan kerajinan lainnya," jelas Utari.