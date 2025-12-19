Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar

JAKARTA - Harta kekayaan Anant Ambani, anak miliarder India yang hadiahi Lionel Messi jam tangan mewah Rp20 miliar. Lionel Messi diketahui mendapat hadiah sebuah jam tangan mewah Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asia Edition' senilai USD1,2 juta atau setara Rp20 miliar (kurs Rp16.697 per USD) dari Anant Ambani.

Messi mendapat jam tangan mewah ini usai melakukan tur ke India. Messi ke pusat penyelamatan, rehabilitasi, dan konservasi satwa liar yang didirikan oleh Anant Ambani, Vantara. Selama kunjungan tersebut, legenda Argentina itu terlihat mengenakan jam tangan Richard Mille yang sangat langka di tengah-tengah acara. Demikian dikutip bollywoodshaadis, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Anant Ambani merupakan anak dari orang terkaya di India, Mukesh Ambani. Anant kini menjabat sebagai ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries. Perusahaan sang ayah, Mukesh Ambani, bergerak di bidang telekomunikasi, minyak dan gas, ritel, serta jasa keuangan.

Lalu berapa harta kekayaan Anant Ambani?