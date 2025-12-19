Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |13:10 WIB
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Anant Ambani, anak miliarder India yang hadiahi Lionel Messi jam tangan mewah Rp20 miliar. Lionel Messi diketahui mendapat hadiah sebuah jam tangan mewah Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon 'Asia Edition' senilai USD1,2 juta atau setara Rp20 miliar (kurs Rp16.697 per USD) dari Anant Ambani.

Messi mendapat jam tangan mewah ini usai melakukan tur ke India. Messi ke pusat penyelamatan, rehabilitasi, dan konservasi satwa liar yang didirikan oleh Anant Ambani, Vantara. Selama kunjungan tersebut, legenda Argentina itu terlihat mengenakan jam tangan Richard Mille yang sangat langka di tengah-tengah acara. Demikian dikutip bollywoodshaadis, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Anant Ambani merupakan anak dari orang terkaya di India, Mukesh Ambani. Anant kini menjabat sebagai ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries. Perusahaan sang ayah, Mukesh Ambani, bergerak di bidang telekomunikasi, minyak dan gas, ritel, serta jasa keuangan.

Lalu berapa harta kekayaan Anant Ambani?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190785/ade_kuswara-QFyX_large.jpg
Harta Kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Terjaring OTT KPK, Punya Banyak Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189023/dpr_ri-HhcE_large.JPG
Segini Harta Kekayaan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188533/mirwan-uirp_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah di Tengah Bencana Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188496/raja_juli-Xp3Z_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/455/3187955/djaka_budhi_utama-jQ4d_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Djaka Budhi Utama, Bos Bea Cukai yang Respons Ancaman Pembekuan oleh Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/455/3187928/emas-1SF2_large.jpg
RI Simpan Harta Karun dari China Tersebar di Laut, Ada 700 Titik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement