Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |05:09 WIB
Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya
Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Cara menjual uang koin Rp1.000 kelapa sawit. Masyarakat pernah dihebohkan dengan harga jual uang koin Rp1.000 kelapa sawit yang dibanderol hingga Rp100 juta di lapak dagang online. 

Sebab, uang koin Rp1.000 kelapa sawit sudah menjadi uang yang langka, apalagi jika kolektor uang menilai uang koin ini mempunyai cetakan yang spesial.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga telah mencabut dan menarik uang logam pecahan Rp1.000 (sawit) TE 1993 dari peredaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2023, terhitung sejak 1 Desember 2023.

Pencabutan dan penarikan uang Rupiah logam tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan/material uang logam.

Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud uang Rupiah logam tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Biasanya kolektor uang masih mencari uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit dengan cetakan spesial. Berikut ini 5 cara menjual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit seperti dirangkum Okezone, Jakarta.

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

Cara pertama bisa menjual ke komunitas penggemar uang kuno. Di dalamnya terdapat banyak kolektor dengan preferensi berbeda. Maka dari itu, pastikan memberikan deskripsi uang kuno secara detail beserta kondisinya. Biasanya penawaran akan bervariasi tergantung pada kebutuhan kolektor sendiri.

2. Jual ke Pedagang Uang Kuno

Cara kedua dengan menjual uang tersebut ke pedagang uang kuno. Menjual uang kuno ke pedagang biasanya ada di pinggir jalan atau sudut kota tertentu. Jika uang yang ditawarkan terbilang langka dan masih dalam kondisi bagus, maka harga jualnya pun akan tinggi.

3. Jual ke Kolektor Uang Kuno

Cara ketiga dengan bisa menjual uang kuno ke kolektor. Berbeda dengan komunitas, kolektor uang kuno bisa mendapatkan nilai jual yang tinggi tergantung bentuk dan uangnya.

4. Jual di Media Sosial

Cara keempat dengan menjualnya lewat media sosial. Akhir-akhir ini banyak masyarakat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, X, Instagram maupun TikTok untuk berjualan.

5. Jual di E-commerce

Cara kelima dengan menjualnya lewat situs e-commerce. Pastikan detail dari uang kuno yang ditawarkan tertulis dengan jelas. Tak lupa juga gunakan kualitas foto paling baik dan tuliskan harga jualnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184977/uang_beredar-u9JB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp9.783,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178947/rupiah-mp8y_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Capai Rp9.771,3 Triliun per September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/622/3164091/uang-evAt_large.jpg
Heboh Uang Baru Rp80.000 dan Rp250.000, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/320/3120233/uang_kertas-M85g_large.png
Uang Kertas dari Emas Asli Beredar di Dubai, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/455/3120025/uang_baru-kCtQ_large.jpg
Ini Lokasi Penukaran Uang Baru Lebaran 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/622/3110521/uang_koin_emas-sLmY_large.png
Pengumuman! BI Cabut dan Tarik Uang Koin Emas Ini, Tak Lagi Berlaku
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement