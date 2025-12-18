Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya

Punya Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit? Pernah Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jualnya (Foto: BI)

JAKARTA - Cara menjual uang koin Rp1.000 kelapa sawit. Masyarakat pernah dihebohkan dengan harga jual uang koin Rp1.000 kelapa sawit yang dibanderol hingga Rp100 juta di lapak dagang online.

Sebab, uang koin Rp1.000 kelapa sawit sudah menjadi uang yang langka, apalagi jika kolektor uang menilai uang koin ini mempunyai cetakan yang spesial.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga telah mencabut dan menarik uang logam pecahan Rp1.000 (sawit) TE 1993 dari peredaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2023, terhitung sejak 1 Desember 2023.

Pencabutan dan penarikan uang Rupiah logam tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan/material uang logam.

Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud uang Rupiah logam tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Biasanya kolektor uang masih mencari uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit dengan cetakan spesial. Berikut ini 5 cara menjual uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit seperti dirangkum Okezone, Jakarta.

1. Jual ke komunitas penggemar uang kuno

Cara pertama bisa menjual ke komunitas penggemar uang kuno. Di dalamnya terdapat banyak kolektor dengan preferensi berbeda. Maka dari itu, pastikan memberikan deskripsi uang kuno secara detail beserta kondisinya. Biasanya penawaran akan bervariasi tergantung pada kebutuhan kolektor sendiri.

2. Jual ke Pedagang Uang Kuno

Cara kedua dengan menjual uang tersebut ke pedagang uang kuno. Menjual uang kuno ke pedagang biasanya ada di pinggir jalan atau sudut kota tertentu. Jika uang yang ditawarkan terbilang langka dan masih dalam kondisi bagus, maka harga jualnya pun akan tinggi.

3. Jual ke Kolektor Uang Kuno

Cara ketiga dengan bisa menjual uang kuno ke kolektor. Berbeda dengan komunitas, kolektor uang kuno bisa mendapatkan nilai jual yang tinggi tergantung bentuk dan uangnya.

4. Jual di Media Sosial

Cara keempat dengan menjualnya lewat media sosial. Akhir-akhir ini banyak masyarakat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, X, Instagram maupun TikTok untuk berjualan.

5. Jual di E-commerce

Cara kelima dengan menjualnya lewat situs e-commerce. Pastikan detail dari uang kuno yang ditawarkan tertulis dengan jelas. Tak lupa juga gunakan kualitas foto paling baik dan tuliskan harga jualnya.