Harga Uang Kuno Rp100 Rumah Gadang Tembus Rp150 Juta

JAKARTA - Uang koin kuno Rp 100 gambar rumah gadang mampu tembus hingga angka Rp150 juta. Hal ini karena, uang kuno Rp100 gambar rumah gadang sudah ditarik dari edarannya dan sudah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Meskipun demikian, masih banyak toko online yang menjual uang kuno ini. Hal ini karena para kolektor yang ingin mengoleksi uang kuno yang sudah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Pada e-commerce Tokopedia koin kuno Rp100 gambar rumah gadang ini dijual dengan kisaran harga Rp925 hingga Rp35 ribu. Tapi, ada pula toko online yang menjual koin ini dengan harga yang lebih fantastis, menembus angka Rp100 juta.

Bahkan di e-commerce Shopee koin ini dijual dengan harga yang cukup fantastis, Rp150 juta. Walaupun begitu, ada pula toko-toko online yang menjual dengan kisaran harga Rp1000 hingga Rp45 ribu.