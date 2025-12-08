Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |13:42 WIB
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 akan segera diumumkan. Menurut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pembahasan UMP Jakarta 2026, hampir rampung dan pada pekan ini akan menggelar rapat khusus membahas UMP DKI Jakarta 2026.

"Jadi pembahasan sudah hampir final, dan kan memang ada range yang dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).

Lalu apakah UMP Jakarta 2026 akan naik menjadi Rp6 juta? Buruh di Jakarta mendesak pemerintah menaikkan UMP menjadi Rp6 juta atau sekitar 11 persen. Diketahui, UMP Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761 atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya.

Rapat yang akan digelar bukan berarti akan mengetok besaran UMP DKI Jakarta 2026. Pemprov akan mendengarkan masukan dari pihak pengusaha dan pekerja, hingga akhirnya memutuskan UMP secara adil.

"Tetapi belum final, karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha. Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara adil itu," ujar dia.

Perihal penetapan UMP Jakarta 2026, ratusan buruh sebelumnya melakukan aksi demo terkait di Balai Kota Jakarta, pada Senin (17/11). Salah satu tuntutan yang dibawa adalah meminta agar UMP DKI Jakarta pada 2026 menjadi Rp6 juta.

 

Halaman:
1 2
