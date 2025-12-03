Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |09:13 WIB
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan? (Foto: Kemnaker)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, penetapan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Tunggu saja," ujar Yassierli di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan UMR/UMP 2026 dari masing-masing daerah.

Yassierli mengatakan, dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal.

“Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

 

Telusuri berita finance lainnya
