Ternyata Segini UMR Singapura Lengkap dengan Biaya Hidupnya

JAKARTA - Ternyata segini UMR Singapura lengkap dengan biaya hidupnya. Ingin tahu berapa besaran Upah Minimum Regional (UMR) di Singapura? Negara yang berkembang pesat di wilayah Asia Tenggara ini menawarkan tingkat upah yang cukup menggiurkan dibandingkan dengan negara-negara lain di sekitarnya, termasuk Indonesia.

Namun, sebelum terpesona oleh angka yang tertera, sangat penting untuk memahami seberapa tinggi biaya hidup di negara tersebut. Berdasarkan sumber lainnya, berikut adalah analisis lengkap mengenai UMR di Singapura beserta detail biaya hidup sehari-hari. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi siapa saja yang ingin memperluas karier di skala internasional.

Singapura sering dianggap sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup tertinggi di global. Gaji yang menggiurkan, infrastruktur publik yang modern, dan banyaknya tawaran karier membuat banyak orang tertarik untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan di negara singa ini. Namun, apakah benar bahwa gaji yang tinggi secara otomatis menjamin kehidupan yang lebih baik?

1. Pendapatan Per Kapita Tinggi, Namun Biaya Hidup Juga Tinggi

Sejak 2024, pendapatan per kapita penduduk Singapura telah mencapai angka luar biasa, yakni sekitar USD67.123 per tahun. Ini membuat Singapura berada di antara negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Akan tetapi, tingginya pendapatan juga beriringan dengan mahalnya biaya hidup di berbagai aspek, termasuk tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari.

2. Pilihan Tempat Tinggal: Dari Flat Subsidi hingga Asrama Mahasiswa

Bagi karyawan dan pelajar, biaya tempat tinggal menjadi pengeluaran yang paling besar. Sewa unit HDB (flat bersubsidi pemerintah) biasanya berkisar antara SGD 2.500 hingga SGD3.500 per bulan, tergantung lokasi dan fasilitas yang ditawarkan.

Bagi yang mencari alternatif lebih ekonomis, pelajar cenderung memilih untuk tinggal di asrama kampus dengan biaya sekitar SGD400 hingga 800 per bulan. Sementara itu, opsi lain seperti sistem tamu bayar juga cukup diminati, meskipun perlu ekstra hati-hati dalam memilih tempat dan rekan sekamar.

3. Makan Hemat? Singapura Punya Pusat Kuliner

Saat bicara tentang makanan, tidak perlu khawatir. Singapura memiliki Hawker Center—pusat kuliner yang menyediakan hidangan lokal dengan harga yang terjangkau, mulai dari SGD3 hingga 8 per porsi. Bagi yang ingin lebih hemat, memasak di rumah bisa menjadi pilihan bijak. Namun, harga bahan makanan di supermarket Singapura relatif mahal dibandingkan di Indonesia, bahkan bisa mencapai dua kali lipat lebih tinggi.