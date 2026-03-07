10 Saham Paling Menguat Pekan Ini, Ada yang Meroket 81,5 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi. (Foto: Okezone.com/

JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan kenaikan tertinggi meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 7,89% pada periode perdagangan 2–6 Maret 2026. IHSG ditutup pada level 7.585,687, turun dari posisi 8.235,485 pada pekan lalu.

Berbeda dengan koreksi IHSG, pekan ini hanya emiten PT Ifishdeco Tbk (IFSH) yang mencatat kenaikan lebih dari 50 persen, tepatnya 81,56 persen.

Sementara itu, saham PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang tetap masuk jajaran top gainers pekan ini, naik 12,08 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (7/3/2026), berikut daftar saham top gainers pekan 2–6 Maret 2026:

1. PT Ifishdeco Tbk (IFSH) naik 81,56% ke Rp3.250

2. PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) melejit 19,38% ke Rp770

3. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menguat 18,44% ke Rp26.975

4. PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) menanjak 15,79% ke Rp660

5. PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) melonjak 15,52% ke Rp1.005