Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

THR Pekerja Swasta 2026 Tetap Dikenai Pajak

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |06:04 WIB
THR Pekerja Swasta 2026 Tetap Dikenai Pajak
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 2026 masih dikenakan pajak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 2026 masih dikenakan pajak, karena THR termasuk bagian dari penghasilan pegawai yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pengelompokan pajak didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif yang dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, tergantung besaran penghasilan bulanan yang diterima.

Menanggapi keluhan sejumlah buruh yang meminta agar THR tidak dikenakan pajak, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap kajian.

“(Usulan) harus kita kaji lagi ya,” ujarnya.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perusahaan swasta berkewajiban membayar penuh THR kepada pekerja. Pembayaran tidak boleh dicicil dan paling lambat diberikan H-7 Lebaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205188//bhr_ojol_2026-09MR_large.jpg
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Berikut Rincian Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205191//thr_cpns-mlqB_large.jpg
Apakah CPNS Dapat THR Lebaran 2026? Cek Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/11/3205206//taspen_thr_2026_pensiun-dhbk_large.jpeg
TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Gunakan Prinsip 5T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205159//purbaya-m2LP_large.jpg
Purbaya Terbitkan Aturan Pencairan THR PNS 2026 dan Gaji ke-13, Ini Prosesnya hingga Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205148//pns-Y5i0_large.jpg
THR Pensiunan PNS 2026 Cair Hari Ini Tanpa Dipotong, Cek Rekening!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205133//thr-qeDj_large.jpg
Viral Satlantas Polres Tanjung Priok Dicatut di Surat Minta THR, Kapolres Buka Suara!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement