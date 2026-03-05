Advertisement
HOME FINANCE

TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Gunakan Prinsip 5T

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |16:47 WIB
TASPEN Mulai Salurkan THR 2026 bagi Penerima Pensiun, Gunakan Prinsip 5T
PT TASPEN (Persero) resmi memulai penyaluran THR 2026 bagi seluruh peserta pensiun mulai Kamis, 5 Maret 2026. (Foto: dok TASPEN)
JAKARTA –  PT TASPEN (Persero) resmi memulai penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi seluruh peserta pensiun mulai Kamis, 5 Maret 2026. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghargai pengabdian para purnabakti sekaligus motor penggerak daya beli masyarakat menyambut Hari Idulfitri tahun ini. 

Penyaluran THR dilakukan secara serentak melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar TASPEN di seluruh Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, TASPEN memastikan dana diterima peserta secara Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi sebelum perayaan Lebaran.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, bagi TASPEN, THR bukan hanya kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pensiunan kepada negara. 

“Oleh karena itu, TASPEN telah mengoptimalkan seluruh sistem dan proses administrasi agar penyaluran dapat berjalan dengan lancar, sejalan dengan prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi. Dengan ini, kami ingin menghadirkan rasa aman dan tenang bagi para pensiunan dalam menyambut Hari Idulfitri bersama keluarga tercinta,” ujarnya.

Pada penyaluran tahun ini, TASPEN akan membayarkan THR kepada 3.234.556 peserta pensiun berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Februari 2026 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. 

