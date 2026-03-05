Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Arus Logistik Jelang Lebaran Meningkat, Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |16:41 WIB
Arus Logistik Jelang Lebaran Meningkat, Pelindo Antisipasi Kepadatan di Pelabuhan
Pelindo Terminal Petikemas antisipasi kepadatan logistik di pelabuhan jelang Lebaran. (Foto: dok Pelindo)
A
A
A

SURABAYA – Arus logistik nasional menunjukkan tren peningkatan menjelang Lebaran 2026. Pelaku usaha logistik mulai menerapkan strategi khusus untuk memastikan arus logistik tetap lancar.

Peningkatan arus logistik jelang Lebaran di antaranya terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Jawa Tengah-DIY Teguh Arif Handoko menyebutkan volume kargo naik sekitar 130 persen.

Di Pelabuhan Tanjung Emas, kenaikan kargo membuat rotasi kontainer yang biasanya rata-rata sekitar 2.800 unit per hari meningkat menjadi 3.000 unit per hari. Selain momentum Lebaran, ALFI Jateng menyoroti tren pertumbuhan aktivitas logistik juga didongkrak banyaknya investasi industri di Jawa Tengah, seperti di Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) mendorong peningkatan throughput di Pelabuhan Tanjung Emas.

"Tahun 2023 sekitar 700.000 TEUs, 2024 naik 800.000 TEUs, dan 2025 sudah tembus 1 juta TEUs. Ini signifikan, walaupun perusahaan di kawasan industri KIK dan KITB baru sekitar 20 persen yang sudah produksi dan operasi," ucap Teguh saat ditemui di kantornya, Selasa (3/3/2026).

Strategi Khusus

Kepadatan arus logistik jelang Lebaran mendorong ALFI Jawa Timur (Jatim) menyiapkan strategi khusus. Salah satunya, pengalihan storage ekspor untuk menampung sementara impor di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ketua ALFI Jatim Sebastian Wibisono mengatakan, menjelang Lebaran lonjakan arus logistik memang tidak bisa dihindari. Ia memprediksi volume arus logistik Lebaran bakal meningkat 80 persen. Apalagi Surabaya selama ini kerap menjadi jalur transit ke wilayah Timur. Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak diperkirakan kembali normal setelah April.

"Kebetulan Nataru, Imlek dan Idulfitri waktunya bersamaan, sehingga load-nya memang tinggi. Pas Imlek banyak impor turun ke sini, terus didistribusikan ke wilayah seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan," kata Wibi, sapaan akrabnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205203//menko_ahy-U1MZ_large.jpg
AHY Apresiasi Pelepasan Tim Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205197//mudik_lebaran-Rehv_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo dan Menko AHY Lepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2026 iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/622/3205184//pesawat-eB8k_large.jpg
Garuda Indonesia Diskon Tiket Pesawat 20 Persen untuk Mudik Lebaran 2026, Ini Daftar Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205155//belanja_online-Q9rX_large.jpg
Tren Belanja Jelang Lebaran 2026, Bisnis Fesyen dan Makanan Catat Transaksi Dua Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/12/3205109//goyang_shopeepay_ala_king_nassar-0YKP_large.jpg
Serunya Ramadan bersama Goyang ShopeePay, Ada Hadiah Menanti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205038//sembako-uXgV_large.jpg
Jelang Lebaran, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement