HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, BEI Ungkap Penyebabnya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |15:48 WIB
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, BEI Ungkap Penyebabnya
IHSG Hari Ini Anjlok 4 Persen, BEI Ungkap Penyebabnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok 4 persen pada hari ini. IHSG anjlok akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menyoroti pergerakan indeks saham seperti Kospi, SET, Kosdaq, Nikkei, Taiwan TAEIX, dan ASX. Bahkan, Korea Selatan sempat mengalami trading halt setelah turun lebih dari 8 persen. 

"Hal ini merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas, dan Iran menutup selat Hormuz yang menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis energi. Hal ini sudah tercermin di harga minyak dunia yang meningkat," kata Irvan dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Adapun IHSG melanjutkan koreksi tajam 4,32 persen ke 7.596 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini. IHSG sebelumnya dibuka turun di level 7.896 dan sempat mencapai level tertinggi di 7.897. Sebanyak 68 saham menguat, 748 melemah, dan 142 lainnya stagnan. 

Transaksi perdagangan mencapai Rp18,06 triliun, dengan volume 33,08 miliar saham.Mayoritas ndeks utama tertekan lebih dalam antara lain LQ45 turun 4,19 persen, JII turun 6,04 persen, IDX30 turun 3,92 persen, ISSI turun 5,07 persen, dan SRI-KEHATI turun 2,87 persen.

 

