HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jadi Perhitungan Indeks Global, OJK Siap Rilis Daftar Saham Konsentrasi Tinggi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |15:06 WIB
JAKARTA - Kepemilikan saham jumbo atau yang terkonsentrasi beberapa pihak dan terafiliasi akan menjadi perhitungan indeks provider global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) memasukan emiten Indonesia ke dalam indeks.

Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan, indeks provider global mencari perusahaan-perusahaan yang layak investasi atau investability. Hal ini mencakup pertimbangan likuiditas, transparansi struktur kepemilikan saham, hingga pembentukan harga yang wajar.

"Khusus terkait dengan indeks provider global, memang mereka juga agak sensitif terhadap informasi ini (data kepemilikan saham). Karena ingat, kaidah dia kan investability. Jadi dia investornya, karena masuk dan bobotnya besar, kemudian sulit mendapatkan barang," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (3/3/2026).

Investor Asing Kesulitan Dapat Saham

Hasan menjelaskan, salah satu penyebab kemungkinan para investor asing sulit mendapatkan saham di suatu emiten bisa jadi karena pihak-pihak pemegang saham dengan porsi besar itu atau terkonsentrasi, masih enggan untuk melepas atau menjualnya.

"Walaupun memang sahamnya sudah free float, terkonsentrasi ke pihak-pihak yang mungkin tidak willing untuk menjual begitu. Nah informasi itu penting, kalau diungkap, maka indeks provider global punya kesempatan apakah meng include porsi itu dalam perhitungan indeksnya, atau dia meng exclude (keluarkan)," tambah Hasan.

 

