IHSG Ditutup Anjlok 2,8 Persen ke 6.969, 607 Saham Melemah

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 204,92 poin atau 2,86 persen ke level 6.969,40 pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG pun kembali terlempar dari level 7.000.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (8/5/2026), terdapat 138 saham menguat, 607 saham melemah dan 214 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp35,9 triliun dari 54,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,39 persen 677, indeks JII turun 4,55 persen 451, indeks IDX30 turun 2,13 persen ke 380 dan indeks MNC36 turun 2,32 persen ke 297.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, keuangan infrastruktur, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi. Sedangkan hanya sektor kesehatan yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Megapower Makmur Tbk (MPOW) naik 34,55 persen ke Rp148, PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) naik 34,48 persen ke Rp117, dan saham PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) naik 25 persen ke Rp510.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Sinergi Inti Pastindo Tbk (ESIP) turun 15 persen ke Rp187, PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) turun 15 persen ke Rp1.445 dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 14,94 persen di Rp1.310.



(Dani Jumadil Akhir)

