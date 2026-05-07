HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik ke Level 7.117

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |12:26 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,36 persen ke level 7.117 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (7/5/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka menguat di level 7.160. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.204 dan level terendah di 7.108.

Hingga siang ini, volume transaksi tercatat mencapai 24,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp12,3 triliun. Adapun frekuensi perdagangan mencapai 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp12,7 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 349 emiten bergerak menguat, 321 emiten melemah, dan 289 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Ciptadana Asset Management (XCIS) memimpin setelah melonjak 29,55 persen. Posisi berikutnya ditempati Sinergi Inti Plastindo (ESIP) yang naik 29,27 persen, serta Pelayaran Kurnia Lautan Semesta (KLAS) yang menguat 25,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Batavia Prosperindo Aset Manajemen (XBLQ) yang turun 13,65 persen. Disusul Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) melemah 11,76 persen, serta BSA Logistics Indonesia (WBSA) yang turun 9,97 persen.

Secara sektoral, sektor energi terkoreksi 1,04 persen, begitu pula sektor siklikal melemah 0,41 persen. Sementara itu sektor non siklikal naik 0,19 persen dan  sektor keuangan naik 0,69 persen.

 

