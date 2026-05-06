Ternyata Segini Gaji Pramugara dan Pramugari KAI, Cukup Fantastis

Bukan hanya di pesawat, di kereta api juga terdapat pramugara dan pramugari. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA – Bukan hanya di pesawat, di kereta api juga terdapat pramugara dan pramugari. Keduanya dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Posisi ini umumnya mensyaratkan usia maksimal 28 tahun, tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm untuk pria, serta berpenampilan menarik dan ramah.

Gaji pramugari dan pramugara PT KAI berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulan. Selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan tunjangan yang dapat mencapai sekitar Rp3 juta serta insentif tambahan untuk biaya perawatan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima dapat lebih besar dari gaji pokok.

Tugas pramugara dan pramugari kereta api serupa dengan pramugari pesawat, yakni memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama perjalanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 765 Tahun 2017, mereka juga harus sigap menghadapi situasi darurat serta menjaga operasional kereta tetap berjalan lancar.

Adapun sejumlah tugas utama meliputi: