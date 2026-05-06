Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Pramugara dan Pramugari KAI, Cukup Fantastis

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |06:11 WIB
Ternyata Segini Gaji Pramugara dan Pramugari KAI, Cukup Fantastis
Bukan hanya di pesawat, di kereta api juga terdapat pramugara dan pramugari. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA – Bukan hanya di pesawat, di kereta api juga terdapat pramugara dan pramugari. Keduanya dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Posisi ini umumnya mensyaratkan usia maksimal 28 tahun, tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm untuk pria, serta berpenampilan menarik dan ramah.

Gaji pramugari dan pramugara PT KAI berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000 per bulan. Selain gaji pokok, perusahaan juga memberikan tunjangan yang dapat mencapai sekitar Rp3 juta serta insentif tambahan untuk biaya perawatan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima dapat lebih besar dari gaji pokok.

Tugas pramugara dan pramugari kereta api serupa dengan pramugari pesawat, yakni memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama perjalanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 765 Tahun 2017, mereka juga harus sigap menghadapi situasi darurat serta menjaga operasional kereta tetap berjalan lancar.

Adapun sejumlah tugas utama meliputi:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216236//kereta-Olfa_large.jpg
Berapa Gaji dan Tunjangan Pramugara-Pramugari KAI? Ini Kisarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215668//dirut_kai-Ztci_large.jpg
Mengintip Kisaran Gaji dan Tunjangan Dirut KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194422//batik_air-t2RL_large.jpg
Ternyata Segini Kisaran Gaji Pramugari Maskapai Penerbangan Batik Air 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/455/3135236//gaji_pramugari_pesawat-eKhw_large.jpeg
Segini Besaran Gaji Pramugari Emirates Per Bulannya, Tembus Rp40 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/406/3093670//berapa_gaji_pramugari_qatar_airways-cG1D_large.jpg
Berapa Gaji Pramugari Qatar Airways? Ternyata Fantastis!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement