Berapa Gaji dan Tunjangan Pramugara-Pramugari KAI? Ini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji dan tunjangan pramugara-pramugari KAI? Ini kisarannya.

Pramugara dan pramugari KAI dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Posisi ini umumnya mensyaratkan usia maksimal 28 tahun, tinggi badan minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm untuk pria, serta berpenampilan menarik dan ramah.

Gaji pramugari dan pramugara KAI berkisar Rp4.000.000–Rp6.000.000 per bulan. Selain gaji pokok, KAI juga memberikan tunjangan yang dapat mencapai Rp3 juta serta insentif tambahan untuk biaya perawatan yang nilainya sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima dapat lebih besar dari gaji pokok.

Rata-rata gaji tahunan pramugari dan pramugara kereta api di Indonesia berkisar Rp167 juta per tahun. Angka ini dapat bervariasi, mulai dari sekitar Rp128,5 juta hingga Rp202,7 juta tergantung pengalaman dan lokasi penempatan.

Untuk yang baru memulai karier, gaji per bulan umumnya berkisar Rp4 juta. Sementara itu, pramugari atau pramugara yang sudah berpengalaman dapat menerima gaji hingga Rp9,5 juta per bulan.

Tugas dan Tanggung Jawab Pramugara-Pramugari Kereta Api

Tugas pramugara dan pramugari kereta api serupa dengan pramugari pesawat, yaitu memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang selama perjalanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 765 Tahun 2017, mereka juga harus sigap menghadapi situasi darurat serta menjaga operasional kereta tetap berjalan lancar.

Beberapa tugas lainnya meliputi: