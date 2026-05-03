Tarif Listrik, Harga BBM dan LPG di Mei 2026

JAKARTA - Tarif listrik, harga BBM dan LPG yang berlaku pada Mei 2026. Pemerintah sudah menetapkan tarif listrik periode April, Mei dan Juni (triwulan II-2026) tidak naik.

Dengan demikian, tarif listrik nonsubsidi dan subsidi di Mei tetap sama dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan tarif listrik tidak naik hingga Juni 2026 diambil sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Sementara, harga BBM subsidi dan nonsubsidi di Mei juga tidak mengalami penyesuaian. Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada 1 Mei 2026 meski harga minyak melonjak di atas USD100 per barel. Terakhir kali, harga BBM nonsubsidi naik pada Sabtu 18 April 2026.

Di sisi lain, Pertamina juga menetapkan harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram (kg) dan 5,5 kg. Harga LPG di Mei 2026 masih sama dengan harga 18 April 2026. Kala itu, Pertamina juga menaikkan harga LPG 12 kg dan 5,5 kg.

Berikut ini tarif listrik, harga BBM dan LPG yang berlaku di Mei 2026 seperti dilansir data PLN dan Pertamina, Jakarta, Minggu (3/5/2026):

Tarif Listrik PLN di Mei 2026

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp1.644,52 per kWh