Gandeng Singapura, Danantara Jajaki Kerja Sama Perdagangan Listrik Lintas Batas

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama ekonomi bilateral dengan Singapura untuk perdagangan listrik lintas batas. Danantara menjadi leading sector dalam kerja sama ini dan menargetkan adanya investasi yang dapat menciptakan efek rambatan pada perekonomian nasional.

CEO Danantara Rosan Roeslani menekankan Singapura sebagai mitra investasi utama bagi Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya telah mengalir aliran modal senilai USD75,5 miliar atau setara Rp1,29 kuadriliun.

Relasi dua negara berdekatan ini kian dieratkan, menyusul lawatan pimpinan Danantara ke Singapura pada Selasa (21/4). Rosan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Wakil PM Singapura yang sekaligus merangkap Menteri Perdagangan dan Industri, Gan Kim Yong.

"Kami membahas kemitraan dalam green growth, industri masa depan termasuk tindak lanjut kerja sama perdagangan listrik lintas batas (CBET) serta dukungan terhadap agenda transisi energi dan pembangunan industri berkelanjutan," ujar Rosan, dikutip dalam laman Instagram resminya, Rabu (22/4/2026).

Rosan menitikberatkan Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia memiliki peran sangat signifikan dalam mendorong investasi di berbagai sektor, khususnya manufaktur yang berdampak besar pada penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun terakhir, aliran dana dari 'Negeri Singa' menyerap hampir 820 ribu tenaga kerja lokal di berbagai wilayah.