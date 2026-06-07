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Hasil Pertemuan Tertutup Dasco, Purbaya dan Gubernur BI, Ini Fakta-Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |05:05 WIB
Hasil Pertemuan Tertutup Dasco, Purbaya dan Gubernur BI, Ini Fakta-Faktanya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah melakukan pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah melakukan pertemuan tertutup antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta sejumlah pejabat pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu pagi. 

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta pimpinan Komisi XI DPR RI tersebut membahas evaluasi perkembangan ekonomi nasional, termasuk penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah.

Berikut Okezone rangkum hasil pertemuan dan fakta-fakta menarik dari hasil pertemuan tersebut, Minggu (7/6/2026): 

1. DPR Dorong Penguatan Koordinasi Fiskal dan Moneter

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan ini mempertemukan otoritas fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi kondisi ekonomi nasional.

Menurut Dasco, koordinasi lintas otoritas menjadi penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.

“DPR dan teman-teman dari otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi,” kata Dasco.

2. Fokus Stabilitas Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi

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