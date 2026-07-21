Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tunggu Masukan Menperin dan Danantara untuk Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:19 WIB
Purbaya Tunggu Masukan Menperin dan Danantara untuk Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih mematangkan skema dan rincian penyaluran insentif untuk kendaraan listrik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih mematangkan skema dan rincian penyaluran insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Saat ini, dirinya menantikan masukan teknis dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa.

"Saya masih menunggu masukan dari Menperin dan dari Danantara, Pak Sigit (CTO Danantara), karena dia yang diminta menentukan ke mana subsidinya," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menegaskan bahwa program insentif bagi pembelian mobil listrik maupun motor listrik dipastikan tetap berlanjut.

Meski demikian, bakal ada penyesuaian mekanisme penyalurannya, khususnya untuk kendaraan roda dua.

"Motor listrik masih ada insentif, nanti dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231463//purbaya-u4fw_large.jpg
Purbaya Buka Suara Soal Video Viral Kunjungi Pengobatan Alternatif Sukoharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231450//purbaya-VxIK_large.jpg
Purbaya Buka Opsi Ubah Status KEK demi Pusat Finansial Internasional di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231409//purbaya-k0mE_large.jpg
Purbaya Buka Suara soal Isu Downgrade Rating Indonesia yang Menekan IHSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231406//panda_bond-QY2H_large.jpg
Panda Bond Terbit 23 Juli 2026, Purbaya Bidik Dana USD1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/278/3230643//penilaian-UiH5_large.jpg
Fakta-Fakta Rating Kredit RI Tetap BBB, S&P Soroti Ekonomi Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/278/3230620//dirut_btn-fqus_large.jpg
BTN Siap Kembalikan Dana SAL Rp38 Triliun ke Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement