Purbaya Tunggu Masukan Menperin dan Danantara untuk Skema Baru Insentif Kendaraan Listrik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih mematangkan skema dan rincian penyaluran insentif untuk kendaraan listrik. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih mematangkan skema dan rincian penyaluran insentif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Saat ini, dirinya menantikan masukan teknis dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara, Sigit Puji Santosa.

"Saya masih menunggu masukan dari Menperin dan dari Danantara, Pak Sigit (CTO Danantara), karena dia yang diminta menentukan ke mana subsidinya," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menegaskan bahwa program insentif bagi pembelian mobil listrik maupun motor listrik dipastikan tetap berlanjut.

Meski demikian, bakal ada penyesuaian mekanisme penyalurannya, khususnya untuk kendaraan roda dua.

"Motor listrik masih ada insentif, nanti dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu," tambahnya.