BTN Siap Kembalikan Dana SAL Rp38 Triliun ke Pemerintah

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyatakan siap mengembalikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diterima. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menyatakan siap mengembalikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diterima sebelumnya secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah. Jumlah dana SAL yang saat ini dikelola BTN telah mencapai Rp38 triliun.

“Itu awalnya kami menerima Rp25 triliun, ada beberapa tahapan, sempat dikembalikan juga. Terakhir posisinya di Rp38 triliun,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam paparan kinerja di Menara 2 BTN, Kamis (16/7/2026).

Ketika pemerintah menggelontorkan tambahan dana SAL sebesar Rp100 triliun pada periode terakhir, BTN mendapatkan alokasi sekitar Rp13 triliun.

Seluruh dana tersebut dialokasikan untuk mendukung ekspansi kredit bank, sejalan dengan instruksi awal pemerintah yang ingin memanfaatkan dana SAL untuk mendorong pertumbuhan kredit nasional.

Di internal BTN, dana SAL disalurkan ke sektor-sektor utama yang menjadi kekuatan bank, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sektor komersial, serta konstruksi.

Dari sisi nominal, porsi terbesar disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Agak banyak di BUMN, seperti Bulog dan sebagainya,” kata Nixon.