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Purbaya Sudah Punya Cara Atasi Utang Kereta Whoosh Tanpa Bebani APBN

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |09:36 WIB
Purbaya Sudah Punya Cara Atasi Utang Kereta Whoosh Tanpa Bebani APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah memiliki formulasi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). (Foto: Okezone.com/KCIC)
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JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah memiliki formulasi skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Namun, dirinya masih menunggu penyelesaian proses penyerahan aset PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Kementerian Keuangan.

"Kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita bereskan. Tapi sudah jelas bagaimana cara membereskannya," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026) malam.

Purbaya menjelaskan, pengalihan aset KCIC kepada Kementerian Keuangan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Keuangan secara khusus ditugaskan untuk mengurai dan menyelesaikan kendala finansial yang membayangi proyek kereta cepat pertama di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Lebih lanjut, bendahara negara itu menegaskan komitmennya untuk menuntaskan beban utang Whoosh tanpa menggunakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

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