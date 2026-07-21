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Purbaya Buka Suara soal Isu Downgrade Rating Indonesia yang Menekan IHSG

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:47 WIB
Purbaya Buka Suara soal Isu Downgrade Rating Indonesia yang Menekan IHSG
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu penurunan peringkat (downgrade) kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. (foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa isu penurunan peringkat (downgrade) kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings merupakan rumor yang tidak bertanggung jawab.

Informasi yang sempat beredar masif di media sosial tersebut menjadi pemicu merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada awal Juli 2026.

"Tadinya kan di awal bulan kalau nggak salah ada isu di capital market, di media sosial, yang bilang bocoran S&P keluar, Indonesia akan di-downgrade peringkatnya, bahkan bukan outlook-nya, peringkatnya. Itu yang menarik pasar saham turun secara tajam di awal Juli tahun ini," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Kepastian tersebut dikonfirmasi setelah S&P secara resmi merilis laporan berkala pada 13 Juli 2026 yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

Purbaya mengungkapkan bahwa spekulasi yang berkembang di pasar modal saat itu sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu dengan informasi yang tidak valid.

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