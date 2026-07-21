IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,67 Persen ke 6.273

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,67 Persen ke 6.273 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 41,79 poin atau 0,67 persen ke posisi 6.273,57 pada perdagangan hari ini, Selasa (21/7/2026).

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,60 persen ke 6.262, dengan 306 saham di zona hijau, 112 melemah, dan 547 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp471 miliar, dengan volume 981 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,78 persen ke 632, indeks JII menguat 0,41 persen ke 375, indeks MNC36 menguat 0,77 persen ke 276, dan IDX30 menguat 0,75 persen ke 357.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, properti, teknologi, infrastruktur. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, transportasi, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Pinnacle Persada Investama, PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY), dan PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh Indo Premier Investment Management, PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE), dan PT Bima Sakti Pertiwi Tbk (PAMG).

(Dani Jumadil Akhir)

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