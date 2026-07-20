IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,91 Persen ke Level 6.231

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Senin (20/7/2026), didorong penguatan sektor perindustrian dan energi yang menguat sepanjang hari.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup naik 56,25 poin atau 0,91 persen ke level 6.231,78, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 6.175,53.

Sejak awal perdagangan, IHSG langsung bergerak di zona positif setelah dibuka pada level 6.197,48. Indeks sempat menyentuh level tertinggi harian di 6.249,90 sebelum terkoreksi pada sesi kedua hingga menyentuh level terendah 6.191,04. Meski demikian, tekanan jual berhasil diredam sehingga IHSG kembali menguat dan mengakhiri perdagangan di atas level 6.230.

Aktivitas perdagangan juga berlangsung cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp15,78 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 29,54 miliar saham yang diperdagangkan melalui 2,345 juta kali transaksi. Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp10.836 triliun.

Sentimen positif tercermin dari dominasi saham yang menguat. Sebanyak 421 saham ditutup di zona hijau, sementara 220 saham melemah dan 324 saham lainnya berakhir stagnan.

Secara sektoral, hampir seluruh indeks sektoral mencatatkan penguatan. Sektor perindustrian memimpin kenaikan dengan menguat 3,44 persen, diikuti sektor energi sebesar 2,61 persen dan sektor barang baku yang naik 2,01 persen. Sektor properti juga menguat 1,44 persen, disusul sektor primer sebesar 1,08 persen, transportasi 1 persen, infrastruktur 0,73 persen, non-primer 0,52 persen, kesehatan 0,33 persen, serta keuangan 0,06 persen.