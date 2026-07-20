IHSG Sesi I Menguat ke Level 6.228

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,86 persen ke level 6.228 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (20/7/2026).

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG juga dibuka di zona hijau tepatnya di level 6.197. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.249, kemudian sempat juga terjun ke level terendah di 6.191.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 15,2 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp8,2 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,3 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,8 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, mayoritas saham berad di zona hijau dengan jumlah sebanyak 418 saham. Kemudian 198 emiten melemah, dan 349 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Indonesia Prima Property (OMRE) memimpin setelah melonjak 24,07 persen. Posisi berikutnya ditempati Jaya Sukses Makmur (RISE) yang naik 17,19 persen, serta Wijaya Cahaya Timber (FWCT) yang menguat 16,87 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Niramas (JELI) yang turun 10,61 persen. Disusul Prodia Diagnostic Line (PRDL) melemah 10,36 persen, serta MAP Boga Adiperkasa (MAPB) yang turun 10 persen.