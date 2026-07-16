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IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 6.108

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |16:24 WIB
IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 6.108
IHSG Ditutup Meroket 1,1 Persen ke 6.108 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 66,24 poin atau naik 1,10 persen ke level 6.108 pada sesi terakhir perdagangan. 

Pada penutupan perdagangan, Kamis (16/7/2026), terdapat 385 saham menguat, 254 saham melemah dan 326 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,2 triliun dari 26,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,45 persen ke 608, indeks JII menguat 0,77 persen ke 364, indeks IDX30 naik 1,37 persen 343 dan indeks MNC36 naik 1,43 persen ke 266.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi, energi, konsumer non siklikal, keuangan, industri, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT First Media Tbk (KBLV) naik 27,06 persen ke Rp109, PT Citatah Tbk (CTTH) naik 25,69 persen ke Rp137, dan saham PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY) naik 24,75 persen ke Rp1.235.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) turun 14,74 persen ke Rp266, Insight Investment Management turun 14,41 persen ke Rp101 dan PT Singaraja Putra Tbk (SINI) turun 9,81 persen di Rp5.975

(Dani Jumadil Akhir)

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