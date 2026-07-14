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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.057

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |09:16 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.057
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.057 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan pada hari ini. IHSG dibuka menguat menguat 19,92 poin atau 0,33 persen ke level 6.057 pada perdagangan Selasa (14/7/2026). 

Namun semenit berjalan, IHSG berbalik arah melemah 0,18 persen ke 6.026, dengan 299 saham di zona 157 melemah, dan 509 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,6 triliun, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,72 persen ke 598, indeks JII menguat 0,35 persen ke 357, indeks MNC36 melemah 0,40 persen ke 261, dan IDX30 melemah 0,71 persen ke 338.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijay seperti energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, industri. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Berlina Tbk (BRNA), PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) dan PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL). 

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bukit Darmo Property Tbk (BKDP), PT Trust Finance Indonesia Tbk (TRUS), dan PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI).

(Dani Jumadil Akhir)

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