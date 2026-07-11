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IHSG Sepekan Naik 0,83 Persen ke 5.924, Transaksi Harian BEI Tembus Rp10,27 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |10:23 WIB
IHSG Sepekan Naik 0,83 Persen ke 5.924, Transaksi Harian BEI Tembus Rp10,27 Triliun
IHSG Sepekan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan kinerja baik pada periode perdagangan tanggal 6 hingga 10 Juli 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sukses mempertahankan zona hijau dan ditutup mayoritas positif pada akhir pekan ini.

Kenaikan indeks saham domestik ini mengonfirmasi mulai pulihnya kepercayaan pemodal di tengah fase konsolidasi pasar modal nasional.

"Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 0,83 persen sehingga ditutup pada level 5.924 dari 5.875 pada pekan sebelumnya," tulis Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Sejalan dengan lonjakan IHSG, nilai kapitalisasi pasar (market cap) di BEI ikut terkerek naik sebesar 0,51 persen menjadi Rp10.340 triliun, tumbuh dari posisi pekan lalu yang bertengger di angka Rp10.287 triliun.

Berdasarkan data statistik mingguan BEI, mayoritas indikator operasional perdagangan saham menorehkan rapor hijau, terkecuali pada nilai transaksi.

Rata-rata Frekuensi Harian melesat signifikan sebesar 29,69 persen menjadi 1,87 juta kali transaksi dari 1,44 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Rata-rata Volume Harian meningkat sebesar 16,83 persen menjadi 20,49 miliar lembar saham dari posisi sebelumnya yang mentok di angka 17,54 miliar lembar saham.

Namun, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) mengalami penurunan sebesar 8,88 persen menjadi Rp10,27 triliun dibandingkan perolehan pekan lalu sebesar Rp11,27 triliun.

 

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